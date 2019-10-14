Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli’ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." dedi.

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