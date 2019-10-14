Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.14 Ekim 2019 Pazartesi 16:06
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli’ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." dedi.
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