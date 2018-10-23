Erdoğan'dan Bahçeli'ye cevap: Yerel seçimlerde herkes kendi yoluna

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "MHP teklifinden asla geri dönmeyecektir. hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla ayakta kalamayacaktır.

İttifak artık bitmiştir. Seçimde kendi yolumuzu kendimiz seçeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi. Ak Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Türkiye siyasi işbirlikleri hususunda yeni bir döneme girdi. Bu işbirliği zemininin çok önemli katkısı olmuştur. MHP ile yeni yönetimin hayata geçirilmesi sürecinde son olarak 24 Haizran'da çok verimli bir ittifak sergiledik. Cumhur İttifakı adını verdiğimiz bu zemini hazırlayan milletimizdir. Milletimizin sesine kulak verdik ve samimi bir dayanışma içinde olduk. Yeni yönetim sisteminin inşası gibi temel konularda ittifak içinde olmak, iki partinin aynı çizigiyi takip etmesi beklenmiyor. AK Parti ve MHP iki ayrı partidir. Farklı düşündüğümüz konularda kendi yolumuzu takip ederiz.

Yerel seçimlerde herkes kendi yoluna

MHP ile kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor. Cumhur İttifakına verdiğmiz önem üzerine bu farklılıklara yapıcı bir dil ile ifade etmeye çalıştık. Kimseye kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızdan geçirmeyiz. Esasen bizim siyaset tarzımızda böyle bir uslubun yeri yoktur.

Af gündeme geldiğinde, bu işi tam manasıyla masaya yatırdık. Teklife sıcak bakmadığımızı çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık. Burada temel bir ilke var. Temel ilke bir devlet kendisine karşı işlenen suçlara af yetkisine sahip olabilir ama kişilere karşı işlenen suçlara karşı devlet af yetkisine sahip değildir. Cumhur İttifakı'nı günlük tartışmaların üstünde tutmak istedik. Madem yerel seçimlerde biz yolumuza diyorlar biz de herkes kendi yoluna deriz