Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Neyi, ne zaman, nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz

Ayasofya'nın cami olarak açılmasını isteyen vatandaşlara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık, 4-5 tane Ayasofya eder.

Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, "Ayasofya'yı dolduralım" diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız.

Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor? Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değildir.