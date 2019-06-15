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Erdoğan’dan Asya atağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon” temasıyla düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Tacikistan'a gitti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
Erdoğan’dan Asya atağı

 Hacı Yakışıklı  Duşanbe 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Dönem Başkanı Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de. “Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon” temasıyla düzenlenen zirvede, askeri-siyasi, ekonomik, insani ve çevresel konular ile yeni sınama ve tehditler başlıklarında sürdürülen konferans faaliyetleri ele alınacak, ileriye yönelik hedefler tespit edilecek. Erdoğan, ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

CHP’nin seçim kurulu baskını

Erdoğan, ziyareti öncesinde havalimanında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart gecesi CHP’nin, İl Seçim Kuruluna oyları saydırmamak için yaptığı baskına yönelik, “Ben inanıyorum ki YSK da burada gerekli olan adımı atacaktır. Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbul’umuzu beraber dolaşacağız” dedi.


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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
  1. İstanbul
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
  4. Tacikistan’ın başkenti Duşanbe
  5. Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon
  6. CHP
  7. İl Seçim Kurulu

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