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Erdoğan'dan AK Parti'nin oy kaybı yaşadığı 30 ile özel inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde kendi oyunun partisinden yüksek olduğunu tespit ettikten sonra 30 ilde AK Parti’nin oyunda düşüş yaşanmanın ana nedenleri araştırmak için özel ekipler gönderdiklerini ve raporlarının da kendisine ulaştırıldığı söyleniyor.

29 Haziran 2018 Cuma 20:23
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy kaybı yaşadığı 30 ile özel inceleme

İddialara göre, seçmen tercihlerine daha geniş inceleme ve analiz yapılmasına karar verilen AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş kapsamlı illerde incelemeler ve analizler yaptırdığı ilk raporlarda AK Parti’nin 7 puan gerilemesi ve 22 milletvekilini kaybetmesi ana başlıkları oluşturduğu belirtilirken, ilk saptamalarda 30 dolayında ilde milletvekili listeleriyle ilgili seçmen arasında sıkıntı olduğu özellikle seçim süresinin az olması nedeniyle parti yönetimi her zamanki yöntemlerle fazla tarayamadığı ve yapılan mülakatlarda hızlı karar verilmesi ve referans olarak da kişilerin dikkate alındığını bu durumu en az 30 ilde sıkıntı yarattığı bunda da Gaziantep’in de bulunduğu ileri sürüldü. 30 ilde sıkıntı yaratan 8 milletvekili adayı için haklarında ortaya çıkan dedikodu ve iddialar nedeniyle istifaları gündeme geldiği, ancak ikisinin istifa edebildiği öne sürüldü.

OY KAYBI OLAN İLLER HANGİLERİ?

1 Kasım 2015 seçimine kıyasla oy kaybının % 10 olduğu ve büyük bölümünün adaylıkla ilgili sorun yaşanan Kırıkkale, Aksaray, Kayseri, Bayburt, Konya, Düzce, Ordu, Adıyaman, Sivas, Malatya, Niğde, Erzurum, K.Maraş, Kütahya, Erzincan, Elazığ, Samsun, Yozgat, Şanlıurfa, Iğdır, Gümüşhane, Karaman, Osmaniye, Hatay, Bolu, Rize, Trabzon ve Gaziantep olarak sıralandığı kaydedildi.

AK PARTİ'NİN GÜNEYDOĞU'DAKİ KALESİ ADIYAMAN'DA YÜZDE 14 OY KAYBI YAŞANDI

AK Parti'nin Güneydoğu'daki kalelerinden biri olan Adıyaman İli yüzde 14 oy kaybı yaşanması dikkatlerden kaçmazken 24 Haziran seçimlerinde AK Parti yüzde 55,1 oy alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 67,4 oy aldı. Adıyaman'da AK Parti, 1 Kasım seçimlerinde - yüzde 69,1 almıştı.

GAZİANTEP 10 PUAN ÖNDE

Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye ortalamasının % 15 dolayında fazla olduğu ve AK Parti milletvekili seçimlerinde de her seçimde olduğu gibi % 10 fazlalığını koruduğu belirtildi. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu aradaki farkın fazla olmasından dolayı özel bir rapor istediği ve raporunda kendisine ulaştığı belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 20:23
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Iğdır
  4. Kırıkkale
  5. Karaman
  6. Bayburt
  7. Aksaray
  8. Yozgat
  9. Şanlıurfa
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Samsun
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Niğde
  16. Malatya
  17. Kütahya
  18. Konya
  19. Kayseri
  20. Hatay
  21. Gümüşhane
  22. Gaziantep
  23. Erzurum
  24. Erzincan
  25. Elazığ
  26. Bolu
  27. Adıyaman
  28. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  29. AK Parti’nin oyunda düşüş yaşanmanın ana nedenleri
  30. AK Parti'nin oy kaybettiği iller
  31. AK Parti
  32. oy kaybı olan iller

YORUM YAZ

  • SakaryalıSakaryalı2 sa önce
    Sakarya da R.T.E. % 70 ama M.V. seçimleri % 58 sıralama yapılamadı ilk üç sırayı halk onaylamadı ne hikmet ise genel merkez nasıl bu sıralamayı yaptı anlamadık teamülde çıkanlar hiç önemsenmedi asıl sorunlarda biri de bence genel merkez seçimlerden sorumlu teşkilattır eğer hizmet adamları yerel seçimde de getirilmezse Ak parti yerel seçimlerde hüsrana uğrayacaktır
  • kalelikaleli1 sa önce
    taşeron anneanne maaşları suriyeliler getiri değil kayıba neden olmuşlardır.bir şekilde suriyeliler ülkelerine geri iade edilmelidirler.
  • duran demir duran demir 2 sa önce
    İstişarede eksiklik var teşkilat millet vekilleri belediye başkanları birlikte calışıyorlar birbirlerini kolluyorlar öncelikleri kendileri dava değil reis kendisinin bildiği kimseyle hesabı olmayan oğluna kızına iş derdi olmayan illerden 3. 5 kişiyle istişare ederek karar verecek yüzleri tamamen yenileyecek davanın cilesini cekmiş derdi olan insanları öne cıkaracak selam ve dua ile
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı2 sa önce
    Diyarbakır ilimizde de alınması gereken oy oranı esası düşük kalmasındaki ana etkenin de umarım araştırılması gerekmektedir. Çünkü bu değerlendirme ilerde Yerel idareler seçiminde de ana etken rol oynayacaktır.
  • abidin kayaabidin kaya1 sa önce
    ben kırıkkale için sösleyim. 3 adayında çok zayıf olması, il başkanı, belediye başkanları ve diğer partililerin şımarık tavırları, halka Allahın selamı vermekten aciz yöneticiler,halka tepeden bakan yöneticiler, halkın siyaset adamlarına ulaşamaması, yolsuz iddiaları, ekonominin kötüye gittiği yaygın söylentiler, suriye politikası,Halkın Devlet Bahçeliye AK Partiye verdiği destekten dolayı sempati duymaları ve eğitimde her gün sistem değişmesi v.b.
  • YamanYaman2 sa önce
    Adiyamanda da ahmet aydın yüzünden millet oy vermedi...on seçim türü bişey olsa ahmet aydın sonuncu bile olamaz...
  • ademadem2 sa önce
    nevşehir niye yok bu iller içerisinde.
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