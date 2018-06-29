Erdoğan'dan AK Parti'nin oy kaybı yaşadığı 30 ile özel inceleme

İddialara göre, seçmen tercihlerine daha geniş inceleme ve analiz yapılmasına karar verilen AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş kapsamlı illerde incelemeler ve analizler yaptırdığı ilk raporlarda AK Parti’nin 7 puan gerilemesi ve 22 milletvekilini kaybetmesi ana başlıkları oluşturduğu belirtilirken, ilk saptamalarda 30 dolayında ilde milletvekili listeleriyle ilgili seçmen arasında sıkıntı olduğu özellikle seçim süresinin az olması nedeniyle parti yönetimi her zamanki yöntemlerle fazla tarayamadığı ve yapılan mülakatlarda hızlı karar verilmesi ve referans olarak da kişilerin dikkate alındığını bu durumu en az 30 ilde sıkıntı yarattığı bunda da Gaziantep’in de bulunduğu ileri sürüldü. 30 ilde sıkıntı yaratan 8 milletvekili adayı için haklarında ortaya çıkan dedikodu ve iddialar nedeniyle istifaları gündeme geldiği, ancak ikisinin istifa edebildiği öne sürüldü.

OY KAYBI OLAN İLLER HANGİLERİ?



1 Kasım 2015 seçimine kıyasla oy kaybının % 10 olduğu ve büyük bölümünün adaylıkla ilgili sorun yaşanan Kırıkkale, Aksaray, Kayseri, Bayburt, Konya, Düzce, Ordu, Adıyaman, Sivas, Malatya, Niğde, Erzurum, K.Maraş, Kütahya, Erzincan, Elazığ, Samsun, Yozgat, Şanlıurfa, Iğdır, Gümüşhane, Karaman, Osmaniye, Hatay, Bolu, Rize, Trabzon ve Gaziantep olarak sıralandığı kaydedildi.

AK PARTİ'NİN GÜNEYDOĞU'DAKİ KALESİ ADIYAMAN'DA YÜZDE 14 OY KAYBI YAŞANDI

AK Parti'nin Güneydoğu'daki kalelerinden biri olan Adıyaman İli yüzde 14 oy kaybı yaşanması dikkatlerden kaçmazken 24 Haziran seçimlerinde AK Parti yüzde 55,1 oy alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 67,4 oy aldı. Adıyaman'da AK Parti, 1 Kasım seçimlerinde - yüzde 69,1 almıştı.

GAZİANTEP 10 PUAN ÖNDE

Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye ortalamasının % 15 dolayında fazla olduğu ve AK Parti milletvekili seçimlerinde de her seçimde olduğu gibi % 10 fazlalığını koruduğu belirtildi. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu aradaki farkın fazla olmasından dolayı özel bir rapor istediği ve raporunda kendisine ulaştığı belirtildi.