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Siyaset Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Parti yönetimine almayın
Siyaset

Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Parti yönetimine almayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akrabaların parti yönetimine getirilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 08:32:00 -
Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Parti yönetimine almayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda Erdoğan’ın il kongrelerindeki gideceği illerin takvimi de belli oldu. Takvime göre Erdoğan’ın 30 büyükşehir ve bir ile gitmesi planlanıyor. Bu hafta sonu Şırnak’a gidecek Erdoğan, 24 Ekim’de Kayseri’ye, 25 Ekim’de ise Malatya’ya gidecek.

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan, toplantıda parti kurmaylarına da uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim” diye konuştu.

Erdoğan MYK toplantısında ayrıca son dönemde AK Parti’ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nene ve dedeyi bizzat evlerinde ziyaret etmek için “Adreslerini bulun, bana getirin. Tek tek ziyaret etmek istiyorum” talimatı verdi. Erdoğan nene ve dedeleri kongre döneminde gittiği illerde ziyaret etmeyi planlıyor.

Bakan Koca'dan bilgilendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl de dün partiye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede aşı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verildiği öğrenildi.

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Yorumlar

Cenk

Tamam cok güzel bi sey, cok gec kaldi aslinda böyle bir karar icin.AMa gel de sen simdi bunu Metiner denen dümbüge anlat.Adam ne demisti:Her cuma hoca hutbede okuyor ya, akrabalarinizi kollayin diye. Hadi bakalim Metiner, cevap ver
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