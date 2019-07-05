Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!

AK Partili vekiller ile “seçim muhasebesi” yapan Erdoğan, yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin “Geçmişte de bunu deneyenler oldu ama başarılı olamadılar. Bugün de aynı şeyin olacağını düşünüyorum. AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahallî seçim sonuçlarını değerlendirmek ve bundan sonra izlenecek yol hakkında görüşlerini almak için partisinin milletvekilleri ile istişare toplantılarına başladı. AK Parti Genel Merkezinde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, önümüzdeki günlerde istişare toplantılarını sürdürecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberi göre, basına kapalı yapılan toplantıda, 12 civarında milletvekili söz alarak yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Milletvekillerinin büyük bölümü, yerel seçimlerde bazı hataların yapıldığını, özellikle söylem bazında ‘Çelişkilerin’ olduğunu ve sahada en çok ekonomik sıkıntıların gündeme geldiğini söyledi. 2023 seçimlerine giderken aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirten milletvekilleri, özellikle daha kucaklayıcı bir dil kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Suçu kendimizde arayacağız

Milletvekillerinin konuşmalarını tek tek not alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimleri konusunda eksikliklerin ve hataların giderilerek 2023 seçimlerine daha güçlü hazırlanacaklarını söyledi. Erdoğan “31 Mart seçimlerinde kazanan biziz. İstanbul’da farklı bir sonuç çıkmış olabilir. Ama ilçelerde de yine biz kazandık. 23 Haziran’da millet böyle takdir etti. Saygı duyuyoruz. Varsa bir hatamız, eksiğimiz, gereğini yapıp ona göre adımlarımızı atarız. Millete niye kendimizi anlatamadık, bunlara hep bakacağız. Suçu millette atmayacağız. Kendimizde arayacağız. Gerekli muhasebeyi yapıp, eksiği-hatayı düzeltip yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Parlamenter Sistemi kapandı

Muhalefetin gündeme getirdiği parlamenter sistem tartışmalarına da değinen Erdoğan “Bu CHP’nin projesidir. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Millet Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi konusunda kararını vermiştir. Parlamenter sistem defteri kapanmıştır. Eskiye dönülmesi söz konusu değil. Ama yeni hükûmet sistemi ile ilgili bazı aksayan yönler varsa bunları gidereceğiz, revize edeceğiz ve gerekli adımları atacağız” diye konuştu.

Erdoğan, özellikle bürokrasiden kaynaklanan sıkıntıların giderileceğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik sahada ‘tek adamlık’ eleştirileri ile de karşılaştıklarını söyleyen bazı milletvekillerine Erdoğan “Bu tamamen CHP’nin ortaya attığı tartışmalar. Tek adam aranıyorsa, CHP’nin geçmişine baksınlar” cevabını verdi.

Erdoğan’ın, isim vermeden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni parti çalışmalarına da değindiği öğrenildi. Erdoğan “Geçmişte de bunu deneyenler oldu ama başarılı olamadılar. Bugün de aynı şeyin olacağını düşünüyorum” dedi.

Revizyon yanlış anlaşılıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, partisine yakın yöneticilerin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne ilişkin ‘sistem revize edilecek’ açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve abartıldığını söyledi. Bostancı “Sisteme ilişkin ‘revizyon’ kelimesi biraz yanlış kullanılıyor. Kastedilen değerlendirmedir. Yoksa sisteme ilişkin değerlendirmelerin verileri görülmeden afaki bir takım sonuçları şimdiden söylemenin manası şu; bu sadece bir değerlendirme, sistemin bir yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirme. Bu değerlendirmeyi ikinci yılda yapar, bunu üç yılda yapar, her yıl yapabilir, dört yılda bir yapabilir. Dolayısıyla mesele uygulamanın değerlendirmesidir” diye konuştu.