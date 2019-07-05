0553 313 94 23

Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu iddia edilen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 08:45
Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!

AK Partili vekiller ile “seçim muhasebesi” yapan Erdoğan, yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin “Geçmişte de bunu deneyenler oldu ama başarılı olamadılar. Bugün de aynı şeyin olacağını düşünüyorum. AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahallî seçim sonuçlarını değerlendirmek ve bundan sonra izlenecek yol hakkında görüşlerini almak için partisinin milletvekilleri ile istişare toplantılarına başladı. AK Parti Genel Merkezinde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, önümüzdeki günlerde istişare toplantılarını sürdürecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberi göre, basına kapalı yapılan toplantıda, 12 civarında milletvekili söz alarak yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Milletvekillerinin büyük bölümü, yerel seçimlerde bazı hataların yapıldığını, özellikle söylem bazında ‘Çelişkilerin’ olduğunu ve sahada en çok ekonomik sıkıntıların gündeme geldiğini söyledi. 2023 seçimlerine giderken aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirten milletvekilleri, özellikle daha kucaklayıcı bir dil kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Suçu kendimizde arayacağız

Milletvekillerinin konuşmalarını tek tek not alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimleri konusunda eksikliklerin ve hataların giderilerek 2023 seçimlerine daha güçlü hazırlanacaklarını söyledi. Erdoğan “31 Mart seçimlerinde kazanan biziz. İstanbul’da farklı bir sonuç çıkmış olabilir. Ama ilçelerde de yine biz kazandık. 23 Haziran’da millet böyle takdir etti. Saygı duyuyoruz. Varsa bir hatamız, eksiğimiz, gereğini yapıp ona göre adımlarımızı atarız. Millete niye kendimizi anlatamadık, bunlara hep bakacağız. Suçu millette atmayacağız. Kendimizde arayacağız. Gerekli muhasebeyi yapıp, eksiği-hatayı düzeltip yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Parlamenter Sistemi kapandı

Muhalefetin gündeme getirdiği parlamenter sistem tartışmalarına da değinen Erdoğan “Bu CHP’nin projesidir. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Millet Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi konusunda kararını vermiştir. Parlamenter sistem defteri kapanmıştır. Eskiye dönülmesi söz konusu değil. Ama yeni hükûmet sistemi ile ilgili bazı aksayan yönler varsa bunları gidereceğiz, revize edeceğiz ve gerekli adımları atacağız” diye konuştu.

Erdoğan, özellikle bürokrasiden kaynaklanan sıkıntıların giderileceğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik sahada ‘tek adamlık’ eleştirileri ile de karşılaştıklarını söyleyen bazı milletvekillerine Erdoğan “Bu tamamen CHP’nin ortaya attığı tartışmalar. Tek adam aranıyorsa, CHP’nin geçmişine baksınlar” cevabını verdi.
Erdoğan’ın, isim vermeden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni parti çalışmalarına da değindiği öğrenildi. Erdoğan “Geçmişte de bunu deneyenler oldu ama başarılı olamadılar. Bugün de aynı şeyin olacağını düşünüyorum” dedi.

Revizyon yanlış anlaşılıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, partisine yakın yöneticilerin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne ilişkin ‘sistem revize edilecek’ açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve abartıldığını söyledi. Bostancı “Sisteme ilişkin ‘revizyon’ kelimesi biraz yanlış kullanılıyor. Kastedilen değerlendirmedir. Yoksa sisteme ilişkin değerlendirmelerin verileri görülmeden afaki bir takım sonuçları şimdiden söylemenin manası şu; bu sadece bir değerlendirme, sistemin bir yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirme. Bu değerlendirmeyi ikinci yılda yapar, bunu üç yılda yapar, her yıl yapabilir, dört yılda bir yapabilir. Dolayısıyla mesele uygulamanın değerlendirmesidir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 08:45
  1. Ardahan
  2. Bartın
  3. Batman
  4. Bayburt
  5. Aksaray
  6. İstanbul
  7. Edirne
  8. Çorum
  9. Çankırı
  10. Burdur
  11. Bolu
  12. Bitlis
  13. Bingöl
  14. Bilecik
  15. Balıkesir
  16. Aydın
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Amasya
  20. Ağrı
  21. Afyon
  22. Adıyaman
  23. Adana
  24. Recep Tayyip Erdoğan
  25. Ahmet Davutoğlu
  26. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • MuratMurat1 sa önce
    Yo hiç de boşçuval değil aksine aniden dolar biz eyt siz türemiş olarak gördünüz çok işsiz babalar var duymadınız bizleri

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kayseri, Doğa Tarihinin De Merkezi
  1. Kayseri, Doğa Tarihinin De Merkezi
  2. Gram altın, 255,3 lira seviyelerinde
  3. Gazişehir Gaziantep'in transfer..
  4. Afyonkarahisar’da tır ile minibüs..
  5. Süper Lig'de yılın bombası patladı
  6. (Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan..
  7. TEM’de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
  8. Türk çam balı ISO belgesi alınca..
  9. Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP..
  10. Antalya’da çökertilen dolandırıcılık..
  11. Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı..
  12. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
  13. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
  14. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
  15. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
  16. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
  17. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
  18. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
  19. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
  20. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
  21. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
  22. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
  23. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
  24. Yüzdeki çizgilere dikkat
  25. Amerikan gazetesinde PKK rezaleti!..
  26. Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete..
  27. Türkiye Şampiyonu tekvandocu Yangın,..
  28. Komşu illerin domatesi..
  29. Dolar/TL, 5,6070 seviyelerinden işlem..
  30. (Özel) Ataşehir’de alış veriş..
Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

Günün Karikatürü

5 Temmuz 2019
İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"