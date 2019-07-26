Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme

Partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kuracağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbabakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan'la ilgili, "Birileri parti kuruyormuş hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.'' dedi.

''Birileri parti kuruyormuş...''

7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız. Birileri parti kuruyormuş hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.''