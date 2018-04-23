Erdoğan'dan 15 CHP'li vekile ilk yorum: Daha beter bir durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 CHP'li vekilin İP desteğine ilişkin, "Güneş motel olayından daha beter bir durum." dedi. Meclis'te yaşanan gergin oturuma ilişkin Erdoğan, "Aşağıda olsaydım CHP'li Özel'e ağzının payını verirdim" ifadelerine yer verdi.23 Nisan 2018 Pazartesi 20:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdogan, muhalefetin erken seçime yönelik eleştirilerine ise, "Siz istediniz şimdi neden baskın seçim diyorsunuz?" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 CHP'li milletvekilinin İP'e geçmesiyle ilgili olarak, "Güneş Motel olayından daha beter bir durum. Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz" dedi. Erdoğan, İYİ parti için de "sözde İYİ Parti" dedi.
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