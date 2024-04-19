Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak ziyareti! Bağdat'ta yeni bir sayfa mı açılacak?

Bayram sonrası Türkiye’nin dış politikada oldukça yoğun ve önemli bir diplomasi trafiği var.

Bunların arasında en önemlilerinden biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti olacak.

Gazze meselesinin ardından İran-İsrail krizi de bölgede gerilimi artırdı. Erdoğan’ın Irak ziyaretinde masadaki başlıca konuların Orta Doğu'daki sıcak gündem ve terörle mücadele olması bekleniyor.

22 Nisan’da olması planlanan ziyaret 12 yılın ardından ilk kez gerçekleşecek. Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Başbakanlık döneminde Irak’a gitmişti.

İki ülke için de bu buluşma oldukça önemli görülüyor. Öyle ki, uzun zamandır iş birliği sağlanacak konular için bürokratik görüşmeler yapılıyor.

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14 Mart’ta da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Bağdat’ta önemli görüşmelerde bulundu. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yapılan güvenlik toplantısında ise masadaki konu "terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği" oldu.

Erdoğandan 12 yıl sonra Irak ziyareti Bağdatta yeni bir sayfa mı açılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen ağustos ayında da Bağdat ve Erbil’e ziyarette bulunmuştu. Bu görüşmelerde de Fidan’ın elindeki ana madde terörle mücadeleydi. Fidan görüşmenin ardından, “Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz" demişti.

“Münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız”

Erdoğan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız” demişti ve şöyle devam etmişti.

"Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz.”

Öte yandan, Irak yönetimi için de bu ziyaret fazlasıyla önemli. Öyle ki, Irak artık terör örgütü PKK'yı, “yasaklı örgüt” olarak görüyor. Bu önemli adımın, PKK’nın Irak’taki hareket alanını azaltması olarak yorumlanıyor.

“Ortak Harekat Merkezi” kurulacak

Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'la ortak bir harekat merkezi kurulacağını açıklamıştı. Güler, "Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi (PKK'yı) yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız" demişti.

Bu merkezin terörle mücadelede oldukça önemli olması bekleniyor. Türkiye’nin yapacağı operasyonlarda Irak’tan istihbarat sağlamak gibi konularda iş birliği adına değerli görülüyor.

Erdoğan’ın ziyareti sırasında, bu merkez için de gerekli kararların alınması bekleniyor.

Erbil ziyareti olabilir

Türkiye'nin terörle mücadelesinde Erbil yıllardır Türkiye'yle iş birliği yapıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ziyaretlerinde Erbil'le olan ilişkileri önemsediğini belirtmişti.

Irak ziyaretinde önemli ticaret anlaşmalarının imzalanması da bekleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, "Irak'la yakın dönemde 15 milyar dolar, Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030'da 20 milyar dolar ihracata ulaşılması hedefleniyor" dedi.

Öte yandan, "Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi Kurulmasına Dair Ortak Bildiri", "Ürün Güvenliği ve Ticarette Teknik Engeller Alanlarında Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokol" ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile Irak Ticaret Odaları Birliği arasındaki Mutabakat Zaptı olmak üzere 3 anlaşma imzalanması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber