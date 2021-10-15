Erdoğan’a ve bu millete yazıktır! SGK ve bakanlık neden bu riyakârlara fırsat veriyor?

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Akit TV’de Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet başta olmak üzere solak medyada SGK’nın 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkarmasıyla ilgili yer alan kasıtlı haberlerin arka planı deşifre edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 12:34:00 - 2021-10-15 12:34:42

Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında SGK’nın 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkarması ile ilgli Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere yandaş medyada yer alan kasıtlı haberler deşifre edildi

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