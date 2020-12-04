Erdoğan'a 'tımarhane müdürü' diyen Ali Nesin'e hakaretten soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'tımarhane müdürü' diyerek hakaret eden Aziz Nesin'in oğlu, Nesin Vakfı yöneticisi Prof. Dr. Ali Nesin hakkında soruşturma açıldı.

Türklerin yüzde 60’ı ‘aptal’ diyen ve Müslümanlara yönelik ağır ithamlarıyla bilinen Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin de ‘hakaretleri’ ile babasının izinden devam ediyor.

Erdoğan'a 'tımarhane müdürü' hakareti

Komünist olduğunu söyleyen ve terör örgütü PKK’nın medya organlarında kalem sallayan Ali Nesin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘tımarhane müdürü’ şeklinde aşağılık ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından ‘Hava darbe kokuyor’ paylaşımında bulunan Ali Nesin, kendi ‘çapında’ espiri yaparak soruşturmayı eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ali Nesin, "Tımarhanede bugün, Cumhurreisimize ‘tımarhane müdürü’ dediğim için hakaret soruşturması açıldı. Mizahtan nasibini almamış bir vatandaşımız CİMER'e şikayet etmiş... İfademde ‘müdürümüze değil, olsa olsa tımarhaneye hakaret olabilir’ dedim." ifadelerini kullandı.