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Gündem Erdoğan'a teşekkür etmişlerdi! Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme
Gündem

Erdoğan'a teşekkür etmişlerdi! Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürünün ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 13:11:00 -
Erdoğan'a teşekkür etmişlerdi! Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim" demişti.

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