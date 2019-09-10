Erdoğan’a suikast timine mühimmat veren eski astsubay Özkır Eskişehir’de yakalandı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan time mühimmat verdiği için aranan eski astsubay Abdülkadir Özkır Eskişehir’de yakalandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan time mühimmat verdiği için aranan eski astsubay Abdülkadir Özkır Eskişehir’de yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1’i firari 37 darbeci askere mühimmat taşıdığı için aranan zanlı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonu sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. İzmir’de çalıştığı sırada KHK ile 2017 Nisan ayında ile meslekten ihraç edilen eski astsubay Abdülkadir Özkır, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir’de olduğu belirlenen zanlı, Kırmızıtoprak Mahallesinde saklandığı evde düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.