Erdoğan’a oy vermemiz için 5 dakika 45 saniyelik bir sebep! İşte Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’si

Seçimlere sayılı günler kala bir sokak röportajcısı İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Kadıköy’e giderek gece saat 02 sularında o saatte Kadife Sokakta bulunan gençlerle bir röportaj gerçekleştiriyor.

Ellerindeki alkol şişeleriyle kafaları bulan pek çoğu LGBT’li olduğu belli olan gençler zaman zaman bir birleriyle kavgaya tutuşup yumruklaşırken kimileri de alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanıyor.

Sokak röportajcısı “Buy seçimde oyunuzu kime vereceksiniz?” diye sorduğunda gençlerin tamamı “Kılıçdaroğlu” diye cevap veriyor. “Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basmasına ne diyorsunuz?” sorusuna da ilginç yanıtlar geliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gençler Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini söylerken içlerinden “Tuvalet terliği bile olsa Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim.” Diye cevap verenler çıkıyor. Videoyu izlediğinizde bu gençlerin neden Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini ve nasıl bir Türkiye beklediklerini daha iyi anlıyorsunuz.

İşte birçoğu LGBT’li olan bu gençlerin Kılıçdaroğlu’na vereceği desteğin nedenlerini dinledikçe neden Erdoğan’a oy vermemiz gerektiğini çok iyi anlıyorsunuz.