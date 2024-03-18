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Siyaset "Erdoğan'a oy var mı" diyen soran Özgür Özel cevabı duyunca apışıp kaldı
Siyaset

"Erdoğan'a oy var mı" diyen soran Özgür Özel cevabı duyunca apışıp kaldı

Yeniakit Publisher
2024-03-18 15:01:00 -

Antalya'da bir avuç kalabalığa konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan’a 31 Mart’ta oy var mı?" sorusuna aldığı cevapla şaşkına döndü.

Yerel seçimler için sahaya inen CHP Lideri Özgür Özel, mitinglerde umduğunu bulamıyor. Büyük bir coşkuyla il il miting düzenleyen Özel, ilgi görmüyor. Öyle ki meydanların boş olması sıkça dikkat çekiyor. Özel de bunun önüne geçmek adına coşkuyla mitingini sürdürüyor.

Zaman zaman adeta amigo gibi tezahüratlar da yaptıran Özgür Özel, bugünkü mitinginde ise büyük bir şok yaşadı. Antalya'nın Gazipaşa bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, konuşma yaptığı sırada kendisini dinleyenlere, "Tayyip Erdoğan’a 31 Mart’ta oy var mı?" sorusunu yöneltti.

Ancak halktan beklediği cevabı alamadı. Vatandaşlar, "Var" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Özel, aynı soruyu bir kez daha sordu ve yanıt değişmedi. Bu durum ise Özel'i öfkelendirince, "Yok işte yok!" diyerek karşılık verdi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu olay Özgür Özel'in yaşadığı ilk şok değil...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenlerle buluşan Özgür Özel, halka hitabında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Oy var mı?" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "Var" yanıtı aldı.

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