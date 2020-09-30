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Siyaset Erdoğan’a nereden saldıracaklarını şaşırdılar! Koronavirüs testlerini bakın neye bağladı
Siyaset

Erdoğan’a nereden saldıracaklarını şaşırdılar! Koronavirüs testlerini bakın neye bağladı

Meclis yeni yasama yılına başlarken, yarın düzenlenecek olan törene katılım için koronavirüs testi şartı getirildi. Yüzlerce vekilin bulunduğu Meclis’te virüsün yayılmasının önüne geçilmesi için getirilen bu şart, Sözcü tarafından akılalmaz bir şekilde çarpıtıldı. Sözcü paçavrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinlemek için koronavirüs testi şartının getirildiği yalanını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:28:00 - 2020-09-30 12:43:41
Erdoğan’a nereden saldıracaklarını şaşırdılar! Koronavirüs testlerini bakın neye bağladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yarın yeni yasama yılına başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi devam ederken çalışmalara başlayacak olan Meclis’te, virüse karşı tedbirler de alındı. Ekipler, yasama yılının açılış töreni öncesi Meclis’i dezenfekte etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Meclis’in yeni yasama yılı dolayısıyla açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirecek.

Meclis’te düzenlenecek olan tören öncesi, milletvekillerinin koronavirüs testi yaptırması istendi. Yüzlerce milletvekilinin olacağı Meclis’te, hastalığın yayılmaması için alınan test kararı, muhalefeti kızdırdı.

CHP’nin Sözcü’sü, test yaptırma zorunluluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bağdaştırarak ağızları açık bırakan bir habere imza attı.

Hükümete artık nereden saldıracağını şaşıran Sözcü, Erdoğan’ın konuşmasını dinleyebilmek için koronavirüs testinin yaptırılmasının istendiğini, AK Partili vekiller ve gazetecilerin test yaptırmaması durumunda Erdoğan’ın konuşmasını dinleyemeyeceklerini yazdı.

İşte o akılalmaz haber:

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