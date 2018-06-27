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Erdoğan'a küfür eden 12 kişi tutuklandı

İzmir'de Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:12
Erdoğan'a küfür eden 12 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan 5 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Emniyet mensuplarının yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 5 şüpheli daha kamera kayıtlarından tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 12'YE ÇIKTI

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Böylece aynı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.

AĞIR KÜFÜRLER ETMİŞLERDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama çıkartılan 15 kişiden 7'si "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış, 2'si "adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1'i ise cumhuriyet savcılığınca salıverilmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 21:12
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  • AlpaslanAlpaslan4 sa önce
    Utanmaz alçak hâinler. O adam sayesinde rahat rahat ötuyorsunuz
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