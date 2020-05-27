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Siyaset

Erdoğan'a küfreden CHP'li Dila Koyurga gözaltında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada küfürlü içerik paylaşan CHP'li Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:49:00 -
Erdoğan'a küfreden CHP'li Dila Koyurga gözaltında

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Koyurga'nın, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

Sosyal medyada tepki yağıyor! CHP'li meclis üyesi Dila Koyurga'dan Erdoğan'a iğrenç küfürler
Sosyal medyada tepki yağıyor! CHP'li meclis üyesi Dila Koyurga'dan Erdoğan'a iğrenç küfürler

Gündem

Sosyal medyada tepki yağıyor! CHP'li meclis üyesi Dila Koyurga'dan Erdoğan'a iğrenç küfürler

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Bu gibi kuduzlara fırsat verilmemeli hukuk en ağır cezayı vermeli ki birilerine ders olsun
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