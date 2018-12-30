Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi

yeniakit.com.tr CHP yine bildiğiniz gibi!.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakarete varana kadar saldırmayı özgürlük sanan, cevabı yiyince de, “Bu diktatörlük, demokrasi yok, özgürlük istiyoruz” diye ağlayan azgın azınlığın bayrak taşıyanı CHP, tehditvâri sözlerle, kendi kalıbında bakmadan koca cumhurbaşkanına had bildirmeye çalışan sözde demokratlara sahi çıktı. Bu kez sahip çıkarken, daha önce görülmediği kadar ilginç bir üslupla, Erdoğan Ramses’e benzetildi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı olamayınca kimse saracağını şaşıran İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Erdoğan’a Müjdat Gezen üzerinden saldırdı. Kendi menfaatlerine karar verildiği zaman, özellikle Erdoğan’a karşı, “Yargıda bağımsızlar kalmış, adalet yerini bulur” benzeri çıkışlarla sevinç nârâları atan tayfanın önde geleni Tekin, Uğur Dündar’ın Halk TV’deki programında cumhurbaşkanına saldıran Müjdat Gezen’e yurt dışına çıkma yasağı getirilmesine kızdı, yargının bağımsız olmadığını ima ederek hakimleri de hedef aldı. Tekin'e gereken cevabıysa yine halk verdi.

Müjdat Gezen'in sözlerini savunan Tekin, " 'Sen benim vatanseverliğimi sorgulayamazsın, haddini bil' dediği için yurt dışı çıkış yasağı kondu, kızını göremiyor. Bu zulmün benzeri 12 Eylül'de yok. Bu dönemin hakimleri gelecekte bu benzersiz zalimlikleriyle anılacak." diye yazdı.

İlginç Ramses benzetmesi

Gürsel Tekin, "Evet Erdoğan ilah değil. Nebi değil, resul değil. Fanilere gönderilmiş veli değil. Etten, kemikten insan. Kimsenin imanını da, ahlakını da, vatanseverliğini de sorgulayamaz. Hiçbir faninin haddi değil. Niye alınıyor? Yoksa kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?" mesajını yayımladı.

"Ders vermek hepimizin görevi"

Ekonomimize yapılan açık saldırıları görmezden gelen Tekin, "Bu duygular ve bu kibir iyi değildir. İşte bugün 'Ben herkesten üstünüm, her şeyi ben bilirim' diyen akıl yüzünden paramız 1 yılda yüzde 32 değer kaybetti, enflasyon yüzde 25'e zıpladı, işsizlik rekor kırdı. Bu kibrin bedelini millet ödüyor. Ders vermek de hepimizin görevi." yazdı.

Halk dersi verdi

Gürsel Tekin'in Twitter paylaşımlarının altına yazılan yorumlar, bu boş sözlerin halkın büyük bir bölümünde karşılığının olmadığını yine gözler önüne serdi. Tekin'in mesajlarının altına yapılan yorumların neredeyse tamamının eleştiri olması dikkat çekti.

Yapılan yorumların bir kısmı şöyle:

-Hoca kesildin başımıza be Gürsel, sen bana benzinci kralı ve daire kralı nasıl olunacak, ondan bahset. ....... Müjdat’ın hayatına, sen bize nasıl zenginlik olur, ondan bahset.

-Allah'a şükür, Lap laik zorba zihniyete 10’uncu dersi de verecek olmayı bize nasip etmiş olması güzel bir şey.

-2002’de gecelik %7000’lere çıkan faizi %60,70 lere çıkan enflasyonu tek haneye düşüren Recep Tayyip Erdoğan hükümeti idi, o zamanlar da nerdeydiniz.

-Ecevit döneminde 1 adet ekmek 1000000 tl idi. Enflasyon %85 idi. Senin mantığına göre Ecevit dünyanın en kibirli en kompleksli adamıydı. İşin gücün goygoy.

-9 seçim kaybetmiş bir adamı genelkurulda tekrar genel başkan seçen koyunlar nasıl olur da aynaya bakmak akıllarına gelmez.

-Sen çaycılıktan bu serveti nasıl yaptın madem para değer kaybetti? Açıkla bi’.

-Senin Erdoğan hakkında söylesiklerine biz CHP belediyelerinde hergün rastlıyoruz. Belediyeleriniz Ramses’lerle dolu.

-Gürsel bey o kadar dairen, benzin istasyonun var ama İstanbul adayı edilsin! Kapalı Çarşıya gelecek misin dükkanlar namaz vakti kapalı!

-Dön de CHP'nin mazisine bir bak, öyle konuş. Burada tam da CHP'yi tarif etmişsin.

-Gürsel bey bırak cumhurbaşkanını sen kendi haline bak, Kılıçdaroğlu seni bozuk para hibi harcadı, gıkın çıkmadı. Çocuk bile seni solladı, ne diyeceksin?

-Tamam sakin ol senin bu kızgınlığını anlıyoruz ne diyelim belki başka bahara İ.B.B adaylığın..