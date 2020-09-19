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Gündem Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrasına büyük şok! Türk hackerlar sitelerini patlattı
Gündem

Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrasına büyük şok! Türk hackerlar sitelerini patlattı

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia adlı paçavranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesi sonrası Türk hackerlar harekete geçti. Türkiye karşısında ne kadar aciz kaldıklarını ettiği alçakça hakaretle gözler önüne seren Yunan sitesi Türk hackerlar tarafından erişime kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:27:00 - 2020-09-19 16:28:48
Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrasına büyük şok! Türk hackerlar sitelerini patlattı

Türkiye ile sahada baş edemeyen ve masada da kaybetmemek için sürekli kaçan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan iyice zınavadan çıktı. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken Yunan medyası alçakça bir habere imza attı. 

Türk hackerlar gerekeni yaptı

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia paçavrası dün haddini aşarak manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfretti. Alçakça hakareti "demokrasi" olarak lanse eden ahlak yoksunu paçavraya tepkiler çığ gibi büyürken Türk hackerler harekete geçerek gerekeni yaptı. Türk hackerlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrasının internet sitesini hackledi.

Erdoğan'a hakareti "demokrasi" olarak servis ettiler

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında çaresiz kalıp Batılı abilerine ağlayan Yunanistan'ın medya üzerinden hakaretlere başlaması büyük tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan alçakça hakareti "demokrasi" olarak servis eden "Dimokratia" adlı paçavra bugün skandal bir manşet daha atarak "Tüm Yunanlıları ifade eden baş sayfa! Demokrasi zorlarına gitti" ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yerel seçim öncesi methiyeler düzen gazetenin bu skandalı Türkiye karşısında ne kadar aciz olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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