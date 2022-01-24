Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın avukatı mason çıktı! Dikkat çeken Adnan Oktar bağlantısı

Akasyam Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın avukatı mason çıktı.

Ters kelepçe tiyatrosuyla da algı operasyonuna soyunan Sedef Kabaş'ın avukatlığını, İstanbul 1 Nolu Barosu yönetiminde de bulunan Hüseyin Uğur Poyraz üstlendi.

Twitter hesabından, “Müvekkilim @SedefKabas ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüştüm. Yarın ifade verdikten sonra İstanbul Adliyesi'ne çıkartılacak.” diye yazan Avukat Hüseyin Uğur Poyraz’ın Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayıtlı İdeal Locası'na bağlı bir mason olduğu ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın da avukatı

Uğur Poyraz, kendisi gibi mason olan suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın da avukatlığını yapmıştı.