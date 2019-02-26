Erdoğan'a duygulandıran sürpriz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV ekranlarında yayınlanan 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programına katıldı. Bugün 65'inci yaş günü olan Erdoğan'a sürpriz bir video hazırlandı.26 Şubat 2019 Salı 23:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NTV'deki 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programında Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı. NTV ekranlarında yayınlanan programın öncesinde Cumhurbaşkanı'nın yaşamından kesitler sunan bir video yayınlandı.
Erdoğan videonun yayını sırasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşarken, videonun sonundaysa teşekkür etti.
YORUM YAZ