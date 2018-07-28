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Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler

Tayland’da Digital TV 28 dijital televizyonu, Başkan Erdoğan için "diktatör" nitelendirmesinde bulunan sunucu Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırdı. Ayrıca kanal yetkilileri, sunucuyu büyükelçimizin ayağına kadar getirip Türkiye'den özür dilettiler.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 00:33
Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler

Digital TV 28 sunucusu Phitaphon Eariyakun, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının konu alındığı spor programı sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, "1000 odalı saraylar inşa eden, seçimlerde hile yapan ve gazetecilere baskı yapan diktatör" nitelendirmesinde bulundu.

KANALIN YETKİLİLERİ SUNUCUYU BÜYÜKELÇİMİZİN AYAĞINA KADAR GETİRDİ

Tayland'da faaliyet gösteren Barış için Müslümanlar Vakfı, sunucunun cezalandırılmasını talep etti. Skandalın patlaması üzerine, Digital TV 28 dijital televizyonunun parçası olduğu Tayland Üçüncü Ulusal Televizyonu medya holdinginin yetkilileri, Eariyakun'un görevini askıya alarak sunucuyu Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'ne götürdü.

TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Eariyakun, kullandığı ifadeden dolayı şahsen Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün'den özür diledi.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 00:33
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye
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