Erdoğan'a darbeci dedi, darbeci dediği kişinin yargısında beraat etti!

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19 Temmuz 2016’da T24te kaleme aldığı, "Demokratlığın tek kriteri, sadece askeri darbe girişimine karşı çıkmak değil, derinleşmekte olan 'Erdoğan darbesi'ne de hayır demektir!" başlıklı yazısı sebebi ile ifade veren Hasan Cemal, darbeci dediği kişinin yargısında beraat etti.

Darbecilikle itham ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, o hakaretten sonra yine halktan oy alıp cumhurbaşkanı seçildiğini, dolayısı ile Türk siyaseti hakkındaki tüm öngörülerinin yanlış çıktığını görmezden gelen 78 yaşındaki Hasan Cemal, duruşmada düşünce hürriyetinin arkasına saklanmaya çalıştı. Cemal savunmasında, "Hakaret davalarıyla bu ülkede ifade özgürlüğü boğuluyor." dedi.

Demagojide çığır: İçin sevinçle dolu olarak hiç yaşama!

Cemal savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmeniyken, başyazarım Nadir Nadi'nin seksen yaşına merdiven dayadığı günlerdeki bir başyazısında, hiç unutmadım, şöyle yakınmıştı: 'Bu adam bu dünyaya boşuna mı gelmiş diyecekler?..' Ben de bugünlerde Nadir Bey'in hissiyatını yaşıyorum.

78 yaşındayım ve ne yazık ki hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. Ben de seksen yaşına merdiven dayadım, 78 yaşındayım ve ne yazık ki hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. 54 yıldır gazetecilik yap, yaz çiz ve değişen bir şey olmasın, için sevinçle dolu olarak hiç yaşama... Çok hazin, acıklı... Ve de çok sıkıcı...