Erdoğan'a çirkin iftira! Rezalet ki ne rezalet

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hatay'ın Defne ilçesinde bir hastanenin temel atma törenine katıldığını belirterek, "Tüm bu bilgilendirmeler, iftiracıların sosyal medyadaki algı operasyonlarını engellemeye yetmedi. Önce Cumhuriyet, sonra da Sözcü Gazetesi bu yalanı manşet yaptı. FETÖ'cü, PKK'lı, CHP'li, İP'li ne kadar isim varsa hepsi sosyal medyadan bu yalana balıklama atladı" dedi.

"Bugüne kadar sayısız hastane açılışı yapan Cumhurbaşkanı'na böyle bir iftira atılabilir mi?" diyen Barlas, "Neyse ki yine son sözü bu millet söyleyecek. Ben seçmenin ferasetine güveniyorum. Seçmen, hizmet üreteni de laf üreteni de görüyor. Beni bugüne kadar takip ettiğim bütün seçimlerde hiç yanıltmadı. Sosyal medyadaki iftiracıların ve 7'li koalisyon masasının silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı" ifadelerini kullandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO