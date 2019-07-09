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Erdoğan’a Bosna’da sevgi seli! Bizi yolumuzdan alıkoyamazlar

İzzetbegoviç’in emaneti Bosna Hersek’e 2 günlük çıkarma yapan Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj gemilerinin süreci devam ettirdiğini belirterek, “Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık” dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 08:34
Erdoğan’a Bosna’da sevgi seli! Bizi yolumuzdan alıkoyamazlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Doğu Akdeniz’deki son durumla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye’nin sondaj gemilerinin arama, tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettirdiğini söyledi. Erdoğan, “Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum” diye konuştu.

Miçotakis’e de söyledim

Şu anda Türkiye ve KKTC’nin süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Uluslararası camiada da en son G-20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Yunanistan’da Sayın Miçotakis seçimi kazanmış durumda. Dün akşam kendisini aradım, tebrik ettim ve temennim odur ki inşallah Yunanistan’da yeni bir süreci, barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz, isteğimiz Ege’de, Akdeniz’de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım.

S-400’lerin hazırlığı devam ediyor

Başkan Erdoğan, S-400 Hava Savunma Füzeleri’nin ne zaman teslim alınacağı ve nereye konuşlandırılacağı sorusuna şu karşılığı verdi: “Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur ama yolculuk hazırlığı sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları, bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Ondan sonra da zaten -uçakla gelecekler biliyorsunuz- bu gelen S-400’ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için özellikle de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz.

Şehirlere teşekkür ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle toplantı ve sistem tartışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Bütün düşüncemiz, arzumuz öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından Ağustosla birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak ve illerimizi dolaşarak, hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 08:34
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Saraybosna
  3. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi
  4. Doğu Akdeniz
  5. KKTC
  6. G-20
  7. S-400 Hava Savunma Füzeleri

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