Erdoğan’a ‘Bira içseydi’ diyen Yılmaz Özdil’e bomba tavsiye! Lütfen hastaneye başvur hastasın

İsmail Uğur / Ankara

Halk TV'de Uğur Dündar'ın programına katılarak, “Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu.” diyen Yılmaz Özdil’e Psikiyatrist Veysel Kömürcü’den tavsiye geldi: “Bunlar alkol kullana kullana gerçeklikten kopuyorlar. Acil tıbbi tedaviye ihtiyaçları var.”

Alkol insanın akli melekelerini zayıflatır

Yeni Akit’e konuşan Psikiyatrist Kömürcü, “Uyuşturucu ve alkol insanın akli melekelerini zayıflatan maddeler. Bunlar alkol kullana kullana gerçeklikten kopuyorlar. Bu tipler normal toplum içine girmiyor, Muharrem İnce’nin tanımıyla şizofren denilen kitleyle sürekli beraberler. Kısır döngü gibi birbirini besleyen ve birbirinden etkilenen bir kitle bu. Bunlardan sağlıklı bir değerlendirme yapmasını beklemiyoruz. Alkolün tıbbi olarak insan vücuduna zararları bilimsel bir gerçek iken, alkol kullanmayı güzel bir şeymiş gibi önerebilecek bir düzeye geldiklerine göre, sağlık açısından ciddi yardıma ihtiyaçları var demektir.

Sıradan biri olsa deli derler

Yılmaz Özdil ve benzerlerinin; kendi hayal dünyalarında yaşayan, evrensel ve insani değerlerle uyuşmayan, yaşadığı toplumdan kopuk, uçlarda yaşayan insanlar olduğunu belirten Kömürcü, “Normal şartlar altında sokakta gezen bu tip insanlara deli gözüyle bakılır ve alay konusu olur ama bunların önünde yazar, aydın gibi sıfatlar varsa, hele bir de kendilerini gaza getiren bir kitle varsa akıllı muamelesi görüyorlar. Aslında genç neslin tabiriyle, bu tipler birer ‘ihtiyar trol’ desek yanlış bir tanımlama yapmış olmayız.” şeklinde konuştu.

Psikiyatrist Veysel Kömürcü

Şizofreninin aşamalarını yaşıyorlar

Yılmaz Özdil ve benzerlerinin yaptığı açıklamaların, Erdoğan’a ve toplumun gerçek sahibi olan milletin yaşam tarzına, dinine, örf ve adetlerine olan düşmanlıklarının bir tezahürü olduğuna vurgu yapan Kömürcü, şöyle devam etti: “Aşırı öfke, kin ve nefret de insan için sağlık sorunu oluşturabilir. Bunlar bir çeşit illüzyon yaşıyorlar. Aslında bu şizofreninin bir aşaması. Muharrem İnce’nin teşhisiyle uyumlu haldeler. Hatırlayalım, Muharrem İnce ‘ben kaçırılmadım’ diyerek sosyal medyadan defalarca yazmasına ve basın toplantısında açıkça dile getirmesine rağmen, bu kitle maalesef Muharrem İnce’ye neredeyse ‘Hayır sen farkında değilsin, kaçırıldın’ dedi. Böyle bir yaklaşım sergileyen kişilerde akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu söylemek çok zor. Keşke Yılmaz Özdil ve muadilleri ciddi bir sağlık sorunu yaşadıklarının farkına varabilseler veya yakınındaki insanlar bunların hasta olduklarına ilişkin uyarıda bulunup bir kliniğe yatırılmalarını sağlasalar, hem bu kişiler hem de toplum için hayırlı bir iş yapmış olacaklardır.”