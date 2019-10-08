'Erdoğan'a bela okumak ifade özgürlüğüyse Allah senin de belanı versin' Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamına girmediğini söyleyen Resul Tosun, "Eğer Canan Kaftancıoğlu'nun bela okuduğu paylaşımlara düşünce özgürlüğü diyorsan, ben de sana Allah belanı versin diyorum." dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de konuklar arasında yaşanan Canan Kaftancıoğlu polemiği, sert bir tartışmaya döndü. "Madem ifade özgürlüğü, Allah senin de belanı versin" CHP'li Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bela okumasının düşünce özgürlüğü kapsamına girip girmediği tartışılırken, konuklardan Resul Tosun, meslektaşı Necdet Saraç'a "Eğer Canan Kaftancıoğlu'nun bela okuduğu paylaşımlara düşünce özgürlüğü diyorsan, ben de sana Allah belanı versin diyorum." dedi. Necdet Saraç da kendini tutmayıp "Ben de sana iade ediyorum." deyince ortam gerildi.

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