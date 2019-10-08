0553 313 94 23

'Erdoğan'a bela okumak ifade özgürlüğüyse Allah senin de belanı versin'

Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamına girmediğini söyleyen Resul Tosun, "Eğer Canan Kaftancıoğlu'nun bela okuduğu paylaşımlara düşünce özgürlüğü diyorsan, ben de sana Allah belanı versin diyorum." dedi.

08 Ekim 2019 Salı 10:35

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de konuklar arasında yaşanan Canan Kaftancıoğlu polemiği, sert bir tartışmaya döndü.

"Madem ifade özgürlüğü, Allah senin de belanı versin"

CHP'li Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bela okumasının düşünce özgürlüğü kapsamına girip girmediği tartışılırken, konuklardan Resul Tosun, meslektaşı Necdet Saraç'a "Eğer Canan Kaftancıoğlu'nun bela okuduğu paylaşımlara düşünce özgürlüğü diyorsan, ben de sana Allah belanı versin diyorum." dedi.

Necdet Saraç da kendini tutmayıp "Ben de sana iade ediyorum." deyince ortam gerildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:35
  1. Ahmet Hakan
  2. Canan Kaftancıoğlu

YORUM YAZ

  • EMREEMRE8 dk önce
    canan ALLAH a inanmadığı için bu ana hakaret sayılmaz..kafire..
  • Zamane ahirin üfürüktenademleriZamane ahirin üfürüktenademleri8 dk önce
    Çocukluğumuzda Bizim şu anda olduğumuz yaşlarda olan eskiler büyüklerimizşu başlığınızdaki bedduayı hıç kullanmaz biz veya başka biri kullandıgında şiddetle kızarlardı çünki bu bedduayı anmak müslümana yakışmaz derlerdi ,nereden nereye zamane müslümanların ın ağzında da Hayır duadan gayrı her türlü kem kelamdua halini almıs
  • HAKANHAKAN11 dk önce
    RESUL TOSUN SENİ TEBRİK EDİYORUM..ÇOK ZEKİYCEYDİ
  • MühendisMühendis16 dk önce
    Piyasada moda oldu karşındakine küfür et hakaret et içindeki pisliği kus sonra üstünbaskın çıkmak içinde bağır çağır karşındakini konuşturma sonra buna ifade özgürlüğü de. Bu nasıl pisliktir çirkefliktir. Sen önce insanca anlaşmayı öğren efendi olmayı öğren bir insanla nasıl konuşulur nasıl anlaşılır onu öğren nasıl kırmadan yapıcı eleştiriler yapılır onu öğren sonra çıkın ifade özgürlüğünden bahsedin. Sen dahakonuşma adabını bilmiyorsun medeni bir şekilde anlaşmayı beceremiyorsun sonra çıkıyorsun ifade özgürlüğü gibi ileri kavramlardan bahsediyorsun. Olmuyor. Yemezler hakaret eden küfreden iftira atan cezasını çekmelidir. Bunlar birer özgürlük değil suçtur ve cezasız kalmamalıdır.
  • emekemek25 dk önce
    neyin hesabı 17 yılda batağın ucundayız suriye çıkmazı başımıza neler açacağı belli değil bu üretemeyen ekonomiyle nereye kadar dayanabiliriz ALLAH bilir herşey ortada eflasyon yüzde 9 yapılan zamlar yüzde 20 bu bile sıkıntıyı ortaya koyuyor
  • misafirmisafir27 dk önce
    Alper!Karşıt görüş gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktığındayerinde müdahele edilmelidir dinleyen lerde yanlış algı oluşmaması için.Türkiyeyi;şimdiye kadar yapılmış olumlu hizmelerin kıyaslanamayacak kadar katkat fazlasını gerçekleştirmesi yanında, süründürücü ve başkalarının emir eri haline getiren imf den,borçların faizini kapatamayacak yüksek faizli borçu bile,zar zor aldığı durumdan kurtaran AK PARTİNİN KAYBETMESİNİ ANCAK HAİNLER İSTER fakat ,TÜRKİYENİN ÇOĞUNLUĞU HAİN DEĞİL.
  • ALPERENALPEREN30 dk önce
    Bu gavur tohumlarına ne desek az gelir. Ağzına sağlık Resul bey kardeşim
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ37 dk önce
    GAVURLARLA AYNI KAFADA AYNI FİKİRDE OLANLARIN ÜSTÜNE! ERDOĞAN KADAR DOLU YAĞSIN. HAİNLEEEEER, AMERİKA'NIN KÖPEKLERİ.
  • İs-hakİs-hak56 dk önce
    Resul hocam endişe etme onların inandığı (gulhuvallahüehad )de ifadesi buyrulan allahı kast etmiyorlar phtkara inanıyorlar baksana heryeri heykel (putlar) la doldurdular,inkar sad ve bir betondur belamela veremezler yuharibunallaha verasülhü,nün muhatablarıdır
  • Alperen Alperen 57 dk önce
    Amin.Bende söylüyorum. Allah onların topunun belasını versin.Madem düşünce özgürlüğü
  • AlperAlper58 dk önce
    Tüm tartışma programlarında akp lilerin tek yaptığı karşıt görüşğn lafını kesme polemik yaratma cıyaklama bağırma çağırma allah belanızı versin sizin
  • Müh. Müh. 58 dk önce
    Necdet saraç bak bayağı yaşlı bir adamsın artık puştluk yapmayı bırak
  • AlparslanAlparslan1 sa önce
    Allah (c.c) 'ü Erdoğan düşmanlarının Belasını versinnnnn....Aminnnn....! İnşaallahhhh....!!
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM1 sa önce
    Çok doğru bir söz. CHP liler hiçbir şeyde dürüst olmadıkları gibi FİKİR ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ kavramlarının nasıl algılanması gerektiği konularındada dürüst değiller, ahlaksız bir tutum sergiliyorlar. Küfür hakaret içeren beyanları FİKİR ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ kapsamı içerisinde değerlendirmek EŞŞOĞLU EŞŞEK olmaya yeter. BU AHLAKSIZLIKTIR, KABALIKTIR. BUNLARIN MAĞARA NUMARASI KAÇ ACABA BİLEN VAR MI? Cumhurbaşkanımıza Allah belasını versin diyenlerin ""Allah BİNBİR TÜRLÜ BELASINI VERSİN."" Buna fikir ve ifade özgürlüğü diyenlerde "NAMUSSUZ, ŞEREFSİZİN ÖNDE GİDENİDİR."
  • ahmetahmet1 sa önce
    konusma yetenegi ile ses cikarmak, bilgi ve donanimsizlik, mugalata/agiz kalabaligi/demogoji....bos teneke cok ses cikarir misali bu kim oldugu mechul sozde gazeteci, capsiz, militan necdet... ve diger kadrolu guruh

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua ettiler
  1. Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua..
  2. İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
  3. Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor
  4. Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı
  5. Resim sevdalısı 'Necati dede'nin..
  6. Fahrettin Koca duyurdu: Birkaç gün..
  7. Ali Babacan'ın ekibinde yer alan..
  8. Akaryakıtta vergi kaçağına karşı yeni..
  9. Business Dijitalleşme Tırı..
  10. ABD'nin Afganistan işgali en çok..
  11. “Fikri mülkiyet kul hakkı sayılır”
  12. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
  13. Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi
  14. ABD tehdit ediyor, ABD karşıtları(!)..
  15. Selçuk Bayraktar harekat öncesi..
  16. Savunma ve havacılık sektörü ihracatta..
  17. Nevruz Memmedov kimdir? Azerbaycan..
  18. Azerbaycan Başbakanı istifa etti!
  19. İş fikri olanlara destek yağıyor! Fon..
  20. Karın guruldaması için hangi doktora..
  21. Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız..
  22. Erbakan'dan sonra SP'den de Erdoğan'a..
  23. Polislerin araçtan inmesini fırsat..
  24. Cilvegözü’nden 9 ayda 83 bin TIR çıkış..
  25. Sermaye piyasaları yeni paketi..
  26. Somali ile Kenya arasında hava sahası..
  27. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
  28. Türkiye'den ata tohumu hamlesi!..
  29. Harç pulu akıllı telefonlardan da..
  30. Tarım Kredi’den yem ve tohumda indirim..
Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

Günün Karikatürü

8 Ekim 2019
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'