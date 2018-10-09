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Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 18.15'te İstanbul'a geldi.

09 Ekim 2018 Salı 19:13
Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi  Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit  Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:13
  1. İstanbul
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Macaristan

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