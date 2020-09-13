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Dünya “Erdoğan, Yunan ve Türk halkını kutuplaştırıyor”
Dünya

“Erdoğan, Yunan ve Türk halkını kutuplaştırıyor”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katherina Sakelaropulu, Türkiye ile Yunanistan’ın tehlikeli ve zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan ve Türk halkını kutuplaştırdığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:03:00 -
“Erdoğan, Yunan ve Türk halkını kutuplaştırıyor”

Münübe Yılmaz

Yunan adası konumundaki Meis adasını ziyaret eden Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu Türkiye ile Yunanistan’ın tehlikeli ve zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan ve Türk halkını kutuplaştırdığını iddia etti. Sakelaropulu, Meis Adası’na ziyareti esnasında yaptığı konuşmada “Türkiye ile çok zorlu ve tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, ülkemiz üzerindeki baskısını artırıyor” diyerek iki ülke arasındaki gerginliğin Yunanistan ve Türkiye arasında yüz yıllardır süren dostluğa zarar veridiğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan ve Türk halkı arasındaki sınırları artırıp, düşmanlık yarattığını aktaran Yunan Cumhurbaşkanı, provakasyona kapılmamaları konusunda Yunan halkını uyardı. Yunanistan, Doğu Akdeniz geriliminde, Meis adasının kıta sahanlığını genişleterek, Türkiye'nin Oruç Reis ile yaptığı sismik çalışmalara engel olmak istiyor.

 

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