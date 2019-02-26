Erdoğan, Yozgat ve Tokat’tan uyardı: Kandil’le çalışırsanız kayyımı atarız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Yozgat ve Tokat’ta vatandaşlarla buluştu. Partisince Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap eden Erdoğan, sırtını PKK’ya dayayan HDP’ye açık mesajlar verdi. Alandakilere HDP’li yöneticilerin açıklamalarını izleten Erdoğan, “Kardeşlerim bakın ne diyor, ‘Kürdistan’da HDP’ye vereceğiz, Batı’da da AK Parti’yi MHP’yi kaybettireceğiz’. Ahlaksıza bak. Türkiye’de ‘Kürdistan’ diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. 31 Mart’ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız” diye konuştu.

Kürtçülüğe karşıyız

Kürt vatandaşlarına muhabbetlerini koruduklarını ama Kürtçülük yapana da Türkiye’yi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Çukurlar açtılar, öyle mi? O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük. Şimdi diyorlar ki ‘Kayyım atanan yerleri geri alacağız’. Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil’e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyımlarımızı atarız. Sizlerle yola devam etmeyiz.”

İttifakı açık açık kurduk

“Zillet ittifakı”na destek verenlere karşı tavırlarının açık olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizzat eş başkanları ilan etti, gördünüz. Diğerleri ‘bölücü örgütün başına heykel dikecekmiş’. Bunlar kendini hâlâ buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt buralarda zillet ittifakının listelerinden belediye meclis üyeleri gösteriyor, belediye yönetimlerinde yer alma sözü alıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi veya müşahit olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP’ye verecek, millet oyu, adı iyi kendi karışık partiye verecek ama sonuçta buralarda PKK’nın, FETÖ’nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz Cumhur İttifakı’nı milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet ittifakı ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil’de, bir ucu Pensilvanya’da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir.

Amaç IMF’ye teslim etmek

Bu ittifakın taahhüdü sınırlarımızı terör örgütlerine, ekonomimizi IMF’ye, dış politikamızı yabancılara teslim etmektir. Çünkü bunların derdi Türkiye’yi daha iyi yönetmek değil, Türkiye’yi eski istikrarsız, güvensiz, huzursuz sefalet günlerine geri döndürmektir. Bunun için ağızlarından eski Türkiye lafını eksik etmiyorlar. Bunun bizim yaptığımız her şeyi yıkacaklarını, iptal edeceklerini, geriye döndüreceklerini söylüyorlar. Biz inşa etmenin, ihya etmenin sözünü veriyoruz, onlar yakmanın, yıkmanın, asmanın, kesmenin hesabını yapıyor.”

17 yıl önce “dur” dediniz

Erdoğan, Tokat mitinginde ise şunları dile getirdi: “Türkiye layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu. İllerimiz özlediği, hasretini çektiği hizmetlerle ancak bizim dönemimizde buluştu çünkü Türkiye uzun yıllar plansız, projesiz hareket eden, sadece günü kurtarmanın hesabını yapan bir zihniyetin esiri oldu. Vatandaşın çoluk çocuğunun rızkından keserek ödediği vergiler, faiz lobilerine, rant peşinde koşanlara, üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış üç beş tufeyliye peşkeş çekildi. Siz, 17 yıl önce bize emaneti verdiğinizde, bu sömürü düzenine de kararlı bir şekilde ‘Dur’ dediniz. 31 Mart, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin habercisi olsun.”