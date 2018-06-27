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Erdoğan yol kenarında onları görünce konvoyunu durdurdu

MHP Lideri Bahçeli'yle görüşmek için Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol üzerinde kendini bekleyenleri görünce konvoyunu durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:20
Erdoğan yol kenarında onları görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratların katıldığı ve yeni sisteme ilişkin konuların ele alındığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı  Erdoğan, bugün Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'ndeki görüşme, saat 16.00'da başlayacak.

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili  Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Erdoğan ile Bahçeli, ilk kez bir  araya gelecek.

Bahçeli, seçim gecesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı  Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18  Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YOLA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Ankara'ya gitti. Yolda kendisini görmek isteyenlere makam aracından el sallayan Erdoğan daha sonra konvoyunu durdurdu.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncaklar verdi. Erdoğan ardından Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:20
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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