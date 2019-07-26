Erdoğan yerli elektrikli traktörün deneme sürüşünü yaptı! 45 dakika şarjla 7 saat çalışıyor Başkan Erdoğan 45 dakika şarjla 7 saat aralıksız çalışan yerli üretim elektrikli traktörün deneme sürüşünü yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada 45 dakika şarjla 7 saat aralıksız çalışan yerli üretim elektrikli traktörün deneme sürüşünü yaptı. 69. Hasat Bayramı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen, ülkemiz için büyük önem taşıyan Türkiye'de ilklere imza atılan milli ve yerli projelerin tanıtımı da gerçekleştirildi.

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