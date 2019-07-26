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Erdoğan yerli elektrikli traktörün deneme sürüşünü yaptı! 45 dakika şarjla 7 saat çalışıyor

Başkan Erdoğan 45 dakika şarjla 7 saat aralıksız çalışan yerli üretim elektrikli traktörün deneme sürüşünü yaptı.

26 Temmuz 2019 Cuma 20:05

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada 45 dakika şarjla 7 saat aralıksız çalışan yerli üretim elektrikli traktörün deneme sürüşünü yaptı.

69. Hasat Bayramı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen, ülkemiz için büyük önem taşıyan Türkiye'de ilklere imza atılan milli ve yerli projelerin tanıtımı da gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat31 dk önce
    Hasat edince fakirin hakkını öşürü verin Lakin küfür ile yönetilen topraklarda tarla sürülmez orada küfre tabi hatta bizzatihi bu zulme vekil tayin ederek yaşamak küfre sebep haramdır Küfre bulaşmanın cevazı fetvası yoktur Domuz küfür değildir haramdır ve pistir o bile ölmemek için günaha meyletmeden yenir Ama küfür büyük günahtır Mağara ehli bunun için mağaraya sığınmıştır Allahın hükümlerini olduğu konularda başak hüküm vermek küfürdür maide44 Allahın hükümleri yerine şeytanın yolundan giden beşer hükümlerine tabiyet şirkekadar gidebilir. Ki kurana inanmayan ataistlerin durumu böyledir. Allahın hükümlerini istemeyen ise müslüman değildir Müslüman olamayn dost edinilemez Onlardan olamaya sebep olur
  • sukrusukru37 dk önce
    Bu hükümet 17 yılda ne yaptı,ki diyenler,sizi ALLAHA havale ediyorum.

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