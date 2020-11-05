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Gündem Erdoğan ve Türk düşmanı KKTC’li sendikaya tepki
Gündem

Erdoğan ve Türk düşmanı KKTC’li sendikaya tepki

Sürekli Türkiye ve KKTC aleyhine açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bu kez Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ı hedef aldı. Akit’e konuşan KKTC’li STK’lar, Rum aşığı sendikayı yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:14:00 -
Erdoğan ve Türk düşmanı KKTC’li sendikaya tepki

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Sürekli Türkiye ve KKTC aleyhine açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bu kez Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ı hedef aldı. Akit’e konuşan KKTC’li STK’lar, Rum aşığı sendikayı yerden yere vurdu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’e sert tepki gösteren Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı Himmet Turgut, “Her fırsatta demokrasiden, özgürlükten dem vuran Şener Elcil, toplumumuzu zehirlemekten, manevi değerlerimize saldırmaktan vazgeçmelidir. Dış odaklardan aldığı emirleri yerine getiren Elcil ve o zihniyettekiler asla Kıbrıs Türkünü bölemeyecekler, anavatanla bağlarımızı koparamayacaklar” dedi.

Haddini aştı

KKTC Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Genel Başkanı Süleyman Çakır da, şunları söyledi: “Bu açıklama KKTC’nin milli iradesine aykırıdır, reddediyoruz. İki Cumhurbaşkanı da bizim seçilmiş başkanlarımızdır. Onlara dil uzatmak kimsenin haddine değildir.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise tepkisini şöyle dile getirdi: “Sözde basın açıklaması, faşist ve ahlaksız bir dille Cumhurbaşkanımıza ve KKTC Cumhurbaşkanına saldırmaktadır. Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık etmektir. ‘Türk’ sıfatını hak etmeyen bu yapılanmanın sözde açıklamasına en sert karşılığı vereceğiz.”


Yeni Akit Gazetesi
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