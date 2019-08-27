Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 havacılık fuarında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sayın Putin'e nazik daveti için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Maks 2019 uluslararası havacılık ve uzay fuarına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Maks 2019’u kendi alnının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Bizim de bu sene 14’ncüsünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var. Gençlerimiz için Teknofest Festivalimiz var.

Putin'e çağrı

Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı. 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu seneki etkinliğe ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

İstikbal göklerdedir şiarıyla son dönemde havacılıkta önemli adımlar atıyoruz. THY, küresel ölçekte en geniş hava taşımacılık ağlarından birine sahiptir. Havalimanlarımız en çok yolcu ağırlayan havalimanlarındandır.

Putin'in konuşmasından satır başları şöyle;

Uluslararası havacılık fuarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin büyük potansiyelinin dünya çapında gördüğü takdirin bir işareti olarak algılıyoruz. Rusya, uçak sanayi alanında dünya çapında lider ülkelerden biridir.

Bu işbirliğimizin daha yoğun ve işlevsel olmasını umut ediyoruz. İstiyoruz ki, uluslararası fuarımız alışveriş ve işbirliği için daha fazla ilgi gören bir alan olsun.

Bilim, sanatın ve görkemli bir şovun bir araya geldiği çok önemli bir alandır. Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülkeden katılımcılar iştirak etmektedir. Bu defa da Çin Halk Cumhuriyeti fuarımızın ana partneridir.