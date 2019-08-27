Erdoğan ve Putin'den kritik açıklama Rusya'da günübirlik çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; Rusya Fedrasyonu'nun savunma sanayine yönelik imkanlarını görme imkanımız oldu. Tabi savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Bütün bunların yanında tabi uzayla ilgili çalışmalar çok çok anlamlıydı. Uzaya yönelik atılan adımlar ilmi noktada Rusya'nın geldiği noktayı gösteriyor. Rusya'ya yolculuklarında başarılar diledik. Şimdi sayın başkanla gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerle bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatını da bulmuş olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları; Bugün bölgesel ve hassas konuları görüşme imkanımız olacak.

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