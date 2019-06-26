Erdoğan ve Putin, Osaka’da görüşecek Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile 29 Haziran’da Osaka’da görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile 29 Haziran’da Osaka’da görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Japonya’da 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Dün ABD tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’da 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Putin ve Erdoğan’ın görüşmede Türkiye’nin askeri envanterine katacağı S-400’lerin ele alması bekleniyor.

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