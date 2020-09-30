Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun videosu sosyal medyaya damga vurdu

Parti içi savaşla uğraşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) yaptığı ziyarette koronavirüs tedbirlerini eleştireyim derken kendini rezil etmişti.

“Her el yeni kağıt açılsın”

Komik açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, kahvelerin açık olmasına rağmen vatandaşın kağıt oynayamadığından dert yanmıştı. Koronavirüs tedbirini açıklayan Kılıçdaroğlu her oyunda yeni kağıt açılması gerektiği söyledi.

CHP Genel Başkanı “Önlemlere bakar mısınız? Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak'' diye konuşmuştu. Kılıçdaroğlu’nun ciddi ciddi dillendirdiği komik öneri sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Dün Haber Global televizyonunda Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan CHP lideri, ciddiyetten uzak açıklamasını burada da sürdürdü. Kağıt oyunu ile ilgili açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, yapılan eleştirileri reddederek çok iyi kağıt oynadığını söyleyip ‘gelsinler karşıma’ sözleriyle meydan okudu.

“Beyler devlet yönetiyoruz devlet!”

Kılıçdaroğlu’nun devlet ciddiyetinden uzak dünkü açıklamaları sonrası sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın konuşmasının birleştirildiği videoda, bir yandan çok iyi kağıt oynadığını ifade eden CHP lideri, diğer yanda ise Meclis kürsüsünde “Beyler devlet yönetiyoruz, millet yönetiyoruz” diye haykıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var.

Söz konusu videoyu izleyenler “Reis madara etmiş” diyerek Kılıçdaroğlu’nun devlet ciddiyetinden uzak zihniyet yapısından dolayı hiç bir zaman bu ülkenin başına gelerek ‘lider’ olamayacağı yorumunda bulundu.