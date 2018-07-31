Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İkili Külliye'de bir araya geldi. Görüşmede MHP liderinin gündeme af konusunu getirmesi bekleniyor. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan af konusuna karşı olduğunu bildiren bir açıklama yapmıştı. Peki 2018 yılı itibariyle genel af çıkacak mı? Mahkum ve tutuklular, borçlulara af mı geliyor? Çek affı, vergi affı, trafik cezası affı, genel af konusunda son durum ne? İşte tüm detaylar...

AF KONUSU GÜNDEME GELEBİLİR



Sürpriz görüşmenin konusu kamuoyu tarafından merak edilirken MHP liderinin seçimden önce çıkmasını beklediği ancak AK Parti'nin sıcak bakmadığı af konusunu bugünkü görüşmede masaya getireceği konuşuluyor. Genel af konusunda Başkan Erdoğan'ın görüşü ise net. Erdoğan daha önce af konusuna sıcak bakmadığını açıklamıştı. Şimdi gözler bu kritik görüşme sonrasında yapılacak açıklamada olacak.

BU SENE MAHKUM AFFI VAR MI?

Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için Af söz konusu olmayacak. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç ve hüküm Afları çıkması beklenmiyor.