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Erdoğan ve Bahçeli ortak miting düzenleyecek!

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın iki lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara'da ortak miting yapacağını açıkladı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:51
Erdoğan ve Bahçeli ortak miting düzenleyecek!

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.  CHP'nin seçim bildirgesini yorumlayan Özhaseki, "Son 25 yılım belediyecilikle geçti. Dünyanın neresinde şehircilikle ilgili bir gelişme varsa takip ediyorum. 2 şey ilgimi çekti CHP'nin seçim bildirgesinde. Bizim 10 yıl önceki manifestomuzda yazdığımız hususları alıp kelimeleri değiştirip kullanmışlar gibi gözüküyor. Ütopik ve süslü sözler var. Biraz daha somut ve ayakları yere basan sözler olması lazım. Biz Ankara'mızda insanlar arasında bir anket yaptık. Her bir yazdığımız bizim ayakları yere basan milletin beklediği şeylerdi. Ancak bu tarafa geldiğimiz zaman istihdam yazarsanız hangi istihdamı arttırdınız diye adama sorarlar. Örneğin; Erciyes'te bir dağa var ancak büyükşehire bağlanınca orayı kayak merkezi yaptık. Oradan ekmek yiyen insan var." açıklamasında bulundu.

Çocuk köyü inşa edeceğiz

Ankara için planladığı projelerinden bahseden Özhaseki, "Elbette projemiz var. Bizim çocukluğumuz sokakalrda geçti. Şimdi kimse güvenip çocuğunu sokağa bırakamıyor. Asosyal çocuklar var. Biz bunu inceledik. Kanada'da çocuk köyü var. Biz de bir çocuk köyü inşa edeceğiz. Etkinlikler olacak. Bazı meslekleri birebir yapmayı öğrenecek. 100'e yakın etkinliğin olduğu bir yer olacak" ifadelerine yer verdi.

Barınaklar hapishane olmamalı

Sokak hayvanları ile ilgili mevcut sorunlar hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Ankara'da ciddi problemlerden biri bu. Başıboz gezen hayvanları barınağa getirip sağlık kontrolünden geçerek kısırlaştıracaksınız. Barınaklar hapishane olmamalı. Orada doğal ortamlarında bulunmalılar" dedi.

İki lider Ankara'da ortak miting yapacak

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara'da ortak miting yapacağını da açıkladı.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:51
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. AK Parti
  4. Devlet Bahçeli
  5. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. ortak miting

YORUM YAZ

  • Ahmet Ahmet 14 dk önce
    Akp battığında Mhp de batacak yazıkkk.

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