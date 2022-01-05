  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken detay! İlk kez görüldü
Siyaset

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken detay! İlk kez görüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde, MHP liderinin masasındaki bir ayrıntı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 21:11:00 -
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken detay! İlk kez görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye evinde ziyaret gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan sürpriz görüşmede Bahçeli'nin masasındaki "Cumhur İttifakı" isimli kitapçık dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Gündeme ilşkin konular görüşüldü

Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılamasıyla başlayan görüşmede gündeme ilşkin değerlendirmeler yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Masadaki 'Cumhur İttifakı' kitapçığı dikkat çekti

Basına servis edilen fotoğraflarda ise Bahçeli'nin çalışma masasında yer alan bir ayrıntı ise dikkat çekti. Masada, kapağında Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı "Cumhur İttifakı" isimli kitapçık gözlerden kaçmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay