Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken detay! İlk kez görüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde, MHP liderinin masasındaki bir ayrıntı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye evinde ziyaret gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan sürpriz görüşmede Bahçeli'nin masasındaki "Cumhur İttifakı" isimli kitapçık dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.
Gündeme ilşkin konular görüşüldü
Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılamasıyla başlayan görüşmede gündeme ilşkin değerlendirmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.
Masadaki 'Cumhur İttifakı' kitapçığı dikkat çekti
Basına servis edilen fotoğraflarda ise Bahçeli'nin çalışma masasında yer alan bir ayrıntı ise dikkat çekti. Masada, kapağında Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı "Cumhur İttifakı" isimli kitapçık gözlerden kaçmadı.