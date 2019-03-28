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Erdoğan ve Bahçeli afişlerinin sökülmesini engelledi, iş yeri işaretlendi!

Balıkesir'de kahvehane işleten Fatma Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu seçim afişini sökmeye çalışan gençleri engellediği gerekçesiyle dükkanının duvarının boyayla işaretlendiğini ileri sürdü.

28 Mart 2019 Perşembe 15:34
Erdoğan ve Bahçeli afişlerinin sökülmesini engelledi, iş yeri işaretlendi!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu seçim afişini sökmeye çalışan gençleri engellediği gerekçesiyle dükkanının duvarının boyayla işaretlendiğini ileri süren kadın, jandarmaya şikayetçi oldu.

İlçeye bağlı kırsal Göbül Mahallesi'nde kahvehane işleten Fatma Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün iki gencin, partilerinin mahalledeki aday tanıtım toplantısı öncesi bazı yerlere parti bayrakları asmak istediğini söyledi.

Köy meydanında kahvehanesinin önündeki direğe bayrak asmak isteyen gençlerin, Erdoğan ile Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu afişleri sökmeye çalıştığını gördüğünü belirten Güven, Erdoğan'ın bu ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyerek, onlara müdahale ettiğini öne sürdü.

Güven, gençlerle arasında çıkan tartışmanın, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle bittiğini ve daha sonra bu kişilerin başka yerlere bayrak astığını, ardından aday tanıtım toplantısının yapıldığını dile getirdi.

"Kırmızı sprey boyayla çarpı işareti koymuşlar"

Fatma Güven, olaydan bir gün sonra dükkanını açmaya gittiğinde direkteki seçim afişlerinin yırtılarak yere atıldığını, kahvehanenin duvarları ve camlarına da kırmızı sprey boyalarla çarpı işaretleri konulduğunu fark ettiğini aktardı.

Eşi Hüseyin Güven ile jandarmaya ihbarda bulunduğunu bildiren Fatma Güven, ekiplerin mahalleye gelerek olay yerinde inceleme başlattığını ifade etti.

Güven, tehditler aldığını da ileri sürerek, olayı yargıya taşıyacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:34
  1. Balıkesir
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. seçim afişi
  5. jandarma
  6. aday tanıtım toplantısı
  7. Fatma Güven
  8. Hüseyin Güven
  9. Göbül Mahallesi

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