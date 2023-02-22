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Gündem Erdoğan ve AK Parti seçim için kararını verdi! Böyle duyurdular
Gündem

Erdoğan ve AK Parti seçim için kararını verdi! Böyle duyurdular

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seçimlerle ilgili tartışma sürerken AK Parti seçim için 18 Haziran'da karar kıldı. Reuters'a konuşan AK Parti kaynakları, partinin yeni seçim sloganını da açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:37:00 -
Erdoğan ve AK Parti seçim için kararını verdi! Böyle duyurdular

Açıklanan resmi rakamlara göre 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiği, 13 milyondan fazla kişinin doğrudan etkilendiği Kahramanmaraş merkezli iki büyük deremin ardından seçimlerin ne zaman yapılacağı tartışması sürüyor. Depremin hemen ardından, 'seçimlerin ertelenmesi' yönünde birtakım söylemler dile getirilirken AK Parti'nin, mevcut seçim tarihi olan 18 Haziran 2023'te karar kıldığı öğrenildi. 

Reuters'a konuşan bir üst düzey hükümet yetkilisi, görüşmelerde seçimin zamanında, yani 18 Haziran’da yapılması görüşünün ağırlık kazandığını söyledi. 

18 Haziran'da mutabakat büyük olasılık

“Seçim için daha önce açıklanan 14 Mayıs, normal tarih olan 18 Haziran ve Kasım ayına ertelenmesi gibi alternatifler üzerinde duruluyordu” diyen aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak gelinen noktada daha çok seçimlerin 18 Haziran’da yapılması yaklaşımı daha öne çıkmış durumda… Büyük ihtimalle 18 Haziran’da seçim konusunda mutabakat sağlanması büyük olasılık.”

 

 

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