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Ekonomi Erdoğan 'vatandaş en çok bu konuda mağdur' deyip acil çözüm talimatı verdi: Neşteri vurun!
Ekonomi

Erdoğan 'vatandaş en çok bu konuda mağdur' deyip acil çözüm talimatı verdi: Neşteri vurun!

Yeniakit Publisher
2023-06-01 09:50:00 - 2023-06-01 09:51:16
Erdoğan 'vatandaş en çok bu konuda mağdur' deyip acil çözüm talimatı verdi: Neşteri vurun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik MYK toplantısında vatandaşların mağdur olduğu 'kira' konusuna ilişkin acil çözüm talimatı verdi. Erdoğan, kurmaylarına fahiş kiralar konusunda "Neşter vurulması gerekiyorsa vuralım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin de etkisiyle giderek artan yüksek kiralara karşı acil olarak yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hem de milletvekilli seçimlerinde büyükşehirlerde istedikleri oy oranına ulaşılmadığına dikkat çekti.

"NEŞTER VURULMASI GEREKİYORSA VURALIM"

Bunun en büyük sebebinin ekonomik gerekçeler olduğunu belirten Erdoğan, "Eksik varsa, hata varsa, nereden kaynaklanıyor. Bakalım. Neşter vurulması gerekiyorsa vuralım. Özellikle vatandaşlarımızdan büyükşehirlerde kira fiyatlarına ilişkin çok serzeniş geliyor. Bunları dikkate alalım, kira konusuna acil çözüm üretmeliyiz. Konut arzını artıracağız ama, kısa vadede kira fiyatlarına el atmamız lazım. Vatandaşlar en çok bu konuda mağdur oluyor" dedi.

Erdoğan, Meclis çalışmaya başlar başlamaz, yüksek kira artışlarını frenleyecek yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talimatını verdi.
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Yorumlar

misafir

Kiracım 2250 tl kira veriyor. aynı muhitte evler 7-10 bin arasında enflesyon %85 diyorsunuz.emekliyim iki çocuk okutyorum. dişten tırnaktan artırdık aldık. Bunun neresine neşter Vuracan. 5000 tl altı kiralık gayrimenkullerden Emlak vergisi alma, gelir vergisi alma. İğneyi kendine batır, bakalım. millete çuvaldız gösteriyon.Oyumuzu da aldınız Arkanızı dönmeyin.

vatandaş rıza

ispanya yaptı şimdiye kadar TÜFE'ye göre belirlenen kira artışlarının 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılması bir yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergilerinin de yüzde 300'ye varan oranla artırılması ve emlak komisyonlarının kaldırılması diye bu kadar basit isterse ev sahipleri evini boş tutsun da görelim hani diyorlar ya şu kadar kira yoksa boş kalsın daha iyi diye verisn yıllık 20 bin 30 bin emlak vergisini de görelim.
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