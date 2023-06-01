Erdoğan 'vatandaş en çok bu konuda mağdur' deyip acil çözüm talimatı verdi: Neşteri vurun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin de etkisiyle giderek artan yüksek kiralara karşı acil olarak yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hem de milletvekilli seçimlerinde büyükşehirlerde istedikleri oy oranına ulaşılmadığına dikkat çekti.

"NEŞTER VURULMASI GEREKİYORSA VURALIM"

Bunun en büyük sebebinin ekonomik gerekçeler olduğunu belirten Erdoğan, "Eksik varsa, hata varsa, nereden kaynaklanıyor. Bakalım. Neşter vurulması gerekiyorsa vuralım. Özellikle vatandaşlarımızdan büyükşehirlerde kira fiyatlarına ilişkin çok serzeniş geliyor. Bunları dikkate alalım, kira konusuna acil çözüm üretmeliyiz. Konut arzını artıracağız ama, kısa vadede kira fiyatlarına el atmamız lazım. Vatandaşlar en çok bu konuda mağdur oluyor" dedi.

Erdoğan, Meclis çalışmaya başlar başlamaz, yüksek kira artışlarını frenleyecek yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talimatını verdi.

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