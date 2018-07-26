Erdoğan uyardı: Sizin de başınıza bela olabilir

Güney Afrika'da büyükelçilik binası açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün en çok faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Daha önce belgeleri vermiştim, yeni gelişmeler ışığında bunları da vereceğim. FETÖ yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün burayı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

'FETÖ GÜNEY AFRİKA'NIN DA BAŞINA BELA OLABİLİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde FETÖ ile mücadele konusunda şu ifadeleri kullandı:

Güney Afrika ile ikili işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Ne gibi yeni formüller ortaya koyarız, bunun üzerinde duracağız. 15 Temmuz darbe girişiminin aktif düzenleyicisi konusunda olan FETÖ terör örgütüyle ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. FETÖ'nün en çok faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim, yeni gelişmeler ışığında bunları da kendine vereceğim.

SON FETÖ'CÜ TERÖRİST HESAP VERENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

FETÖ yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün burayı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz. Son dönemde burada yaşananlar FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye değil diğer ülkelerin güvenlikleri için de önemini ortaya koymuştur. Türkiye nasıl yurtiçinde örgütün belini kırmışsa yurtdışında da FETÖ'nün karanlık yüzünü ifşa etmiştir. Son FETÖ'cü terörist hesap verene kadar mücadelemiz sürecek.