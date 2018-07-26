0553 313 94 23

Erdoğan uyardı: Sizin de başınıza bela olabilir

Güney Afrika'da büyükelçilik binası açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Güney Afrika'nın da başına bela olabileceğini belirterek, "FETÖ'nün burayı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:03
Erdoğan uyardı: Sizin de başınıza bela olabilir

Güney Afrika'da büyükelçilik binası açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün en çok faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Daha önce belgeleri vermiştim, yeni gelişmeler ışığında bunları da vereceğim. FETÖ yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün burayı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

'FETÖ GÜNEY AFRİKA'NIN DA BAŞINA BELA OLABİLİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde FETÖ ile mücadele konusunda şu ifadeleri kullandı:

Güney Afrika ile ikili işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Ne gibi yeni formüller ortaya koyarız, bunun üzerinde duracağız. 15 Temmuz darbe girişiminin aktif düzenleyicisi konusunda olan FETÖ terör örgütüyle ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. FETÖ'nün en çok faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim, yeni gelişmeler ışığında bunları da kendine vereceğim.

SON FETÖ'CÜ TERÖRİST HESAP VERENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

FETÖ yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün burayı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz. Son dönemde burada yaşananlar FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye değil diğer ülkelerin güvenlikleri için de önemini ortaya koymuştur. Türkiye nasıl yurtiçinde örgütün belini kırmışsa yurtdışında da FETÖ'nün karanlık yüzünü ifşa etmiştir. Son FETÖ'cü terörist hesap verene kadar mücadelemiz sürecek.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:03
  1. Güney Afrika Cumhuriyeti
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. FETÖ ile mücadele
  4. Fetullah Gülen
  5. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buralardan denize girmek yasaklandı... Uymayana işlem yapılacak!
    1. Buralardan denize girmek yasaklandı.....
    2. Sosyal medyadan PKK/PYD-YPG..
    3. Son 6 ayın köprü ve otoyol gelirleri..
    4. O video başını yaktı: Hülya Avşar'a..
    5. Bedellide tazminat detayı belli oldu
    6. Kendi canı pahasına arkadaşını kurtardı!
    7. 2 lira için iki kardeşi birden..
    8. Kayıp Evrim'in hakkında şaşırtan..
    9. Süper Lig ekibinden Gomez bombası!
    10. Rum Kesimi'nden haddini aşan açıklama:..
    11. Başrolde 2 pilot var! Havada tehlikeli..
    12. Kazada ölen iki kuzen hakkında 'yürek..
    13. CHP'de 129 vekil resti çekti
    14. Meclis önünde arbede! Polis müdahale..
    15. CHP'de kazan kaynıyor! 129 vekilden..
    16. Alpay Özalan'dan Hamza Yerlikaya'ya..
    17. Kabil'de istihbarat konvoyuna bombalı..
    18. Dışişleri Suriye'deki terör..
    19. Cocu'yu duygulandıran fotoğraf
    20. Sivas’ta hız kadranı 220’de kaldı!..
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi