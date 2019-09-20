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Erdoğan üstüne basa basa uyardı: "Bu önemli duruşa halel gelmesin!"

Evlat nöbetindeki annelerin mücadelesinin doğal mecrasında sürmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "gerçekten derdi olan insanlar ziyaret etsin" uyarısında bulundu. Erdoğan, "Buranın havasını bozacak, samimiyetini bozacak bir şey yapılmasın. Bu önemli duruşa halel gelmesin" dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 08:35
Erdoğan üstüne basa basa uyardı: "Bu önemli duruşa halel gelmesin!"

AK Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK ve MKYK toplantılarında önemli konular gündeme geldi. Toplantılarda, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler, Ankara'daki üçlü zirve, belediye başkanlarını Beştepe'de kabul ve ABD ziyareti gündeme geldi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül)de HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan Diyarbakır annelerinin mücadelesi ele alındı. Toplantıda söz konusu annelere Türkiye’nin başka şehirlerden gelerek destek vermek isteyenler bulunduğunun belirtilmesi üzerine Erdoğan’ın, Diyarbakır annelerini gerçekten derdi olan insanların ziyaret etmelerini önerdiği öğrenildi.

Doğal mecra dışına çıkılmasın

Konunun doğal mecrasının dışına çıkmaması konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan’ın, ''Buranın havasını bozacak, samimiyetini bozacak bir şey yapılmasın. Bu önemli duruşa halel gelmesin'' yaklaşımında bulunduğu öğrenildi. Son zamanlarda yapılan ziyaretler ile ilgili de Erdoğan'ın, ''Bu ziyaretleri AK Parti organize ediyormuş gibi yansıtılmak isteniyor. Buna müsaade etmeyin'' dediği bildirildi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşen üçlü Suriye zirvesinin detaylarını da kurmaylarına anlattı. 3’lü Suriye zirvesinin yansımalarına değinen Erdoğan’ın zirvenin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Toplantıda güvenli bölgedeki kararlılığını vurgulayan Erdoğan, ABD ziyaretinde de bu konuyu tekrar dile getireceğini söyledi. İdlib’de olası bir göç dalgasını Türkiye’nin kaldıramayacağını ifade eden Erdoğan’ın güvenli bölgede sığınmacılar için önerdiği konutların yapılmasının mümkün olduğunu belirttiği kaydedildi.

Eksiklik bizden kaynaklanmayacak

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 29 büyükşehir belediye başkanı ile yaptığı toplantının detaylarına da değinerek, ''İyi bir toplantı oldu. Netice itibariyle biz herkesi kucaklayacağız. Biz kazanamadık diye vatandaşın bizden kaynaklı her hangi bir eksiği olmayacak. Bir eksik olursa da bu bizden kaynaklanmış olmayacak. Orayı yönetenlerin beceriksizliğinden kaynaklanmış olacak. Biz bakanlarımızla, bütün kurumlarımızla vatandaşımızın yanında olacağız. Kaybettiğimiz illerde yatırımları devam ettireceğiz'' dediği öğrenildi. Erdoğan’ın belediyelerle toplantısının devam edeceği sinyalini verdiği de kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 08:35
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. MYK
  5. MKYK
  6. Diyarbakır

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