Erdoğan ürettikçe kimyaları bozuluyor!

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli ve milli deniz topu ile aklınca alay etmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki iktidar, dışa bağımlılığı bitirme hedeflerini bir bir yerine getirdikçe, adeta düşman çatlatıyor.

Tuhaf sözleri ile alay konusu oldu!

Ayşenur Arslan'a canlı yayında iletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli deniz topu müjdesi, Arslan'ın kimyasını bozdu. Gelişmeyi kendince alaya alarak, "Tenis topu değil di mi?" diyen Arslan, kullandığı ilginç ifadelerle alay konusu oldu:

"İlk milli deniz topu üretilmiş. Tenis topu değil di mi? Eee denizlerden bize deniz topu atılacak, iç düşmanlara. Aşk olsun size en sıcak gelişme bu ya. Yazabilirsiniz ilk milli topu diye. Kurtuluş savaşındayız ya biz iç düşmanlara atılacak."