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Medya Erdoğan ürettikçe kimyaları bozuluyor!
Medya

Erdoğan ürettikçe kimyaları bozuluyor!

Türkiye'nin ürettiği ilk yerli ve milli deniz topunu aklınca tiye almaya çalışan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, tuhaf halleri ile alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 21:20:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli ve milli deniz topu ile aklınca alay etmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki iktidar, dışa bağımlılığı bitirme hedeflerini bir bir yerine getirdikçe, adeta düşman çatlatıyor.

Tuhaf sözleri ile alay konusu oldu!

Ayşenur Arslan'a canlı yayında iletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli deniz topu müjdesi, Arslan'ın kimyasını bozdu. Gelişmeyi kendince alaya alarak, "Tenis topu değil di mi?" diyen Arslan, kullandığı ilginç ifadelerle alay konusu oldu:

"İlk milli deniz topu üretilmiş. Tenis topu değil di mi? Eee denizlerden bize deniz topu atılacak, iç düşmanlara. Aşk olsun size en sıcak gelişme bu ya. Yazabilirsiniz ilk milli topu diye. Kurtuluş savaşındayız ya biz iç düşmanlara atılacak."

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