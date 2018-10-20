Erdoğan: Ülkemizi can evinden vuran fırsatçıları da unutmayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

"Daha çok çalışacağız"

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz seçimlere ulaşamadık. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların österdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Biz bunun sebebini kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor. Bunun için ilçe teşkilatımızın, bölge temsilcilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın kolları gençlik kollarının çok çalışması lazım. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacak, Diyarbakır'da en az ülke genelindeki oy oranına ulaşacağız. Çok çalıştığımızda gönlünü kazanamayacağınız kimse yoktur.

"Fırsatçıları unutmayacağız"

Doğrudan ülkemizin ekonomisine saldırdılar. Kur, faiz, enflasyon araçlarıyla yüklendiler. Böylesine büyük bir dalgayı karşılamak kolay değildi. Eski Türkiye'yi çok daha büyük felaketle sonuçlandırdı.Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Önceliğimiz, üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır.

Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız.

"Yolumuzdan dönmeyiz"

Siyasi hayatımız boyunca milletimizle hep haspi ve perdesiz bir iletişim mualinde olduğumuz için hamdolsun bunların hepsini de boşa çıkardık. Hangi mücadeleye giriştiysek, başarıyla neticelendirdik. Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk ama yolumuzdan dönmedik.