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Aktüel

Erdoğan: "Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir."

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:54:54 -
Erdoğan: "Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir."
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Satılık 2009 model Opel Astra

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